Termina este domingo el plazo para reclamar la devolución de los importes pendientes del monedero de bicis eléctricas

Archivo - Bicicletas eléctricas de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas interesadas en reclamar la devolución de los importes adelantados para hacer uso del servicio municipal de bicicletas eléctricas disponen de plazo hasta el domingo 3 de mayo para formalizar la solicitud. El Ayuntamiento de Pamplona habilitó el pasado 3 de marzo el sistema para la reclamación y dio un plazo de dos meses para que todas las personas con dinero invertido en el monedero electrónico o wallet de la aplicación Ride On puedan sumarse a él.

Los importes reclamados por la ciudadanía serán devueltos por el Ayuntamiento y estos pasarán a engrosar la deuda que el Ayuntamiento reclamará a la empresa, tras el cese del servicio de bicicletas eléctricas, ha informado el Consistorio.

Para poder hacer la reclamación, el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un modelo de instancia específico, que podrá presentarse en cualquiera de los registros municipales y también de forma virtual a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Para realizar el trámite electrónico es necesario disponer de certificado digital u otro tipo de identificación electrónica.

Junto al modelo de instancia, habrá que presentar un justificante del dinero depositado en el wallet de la aplicación de Ride On. En este caso, bastará con una captura de pantalla. Tras el fin de plazo para tramitar la solicitud, el Ayuntamiento comprobará el importe de los saldos reclamados y abonará las cuantías a cada persona usuaria en el plazo de un mes. A la vez que se presenta la solicitud de la devolución del importe, las personas usuarias deberán autorizar al Ayuntamiento a ejercer las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias contra la empresa Ride On.