The Mirrorballs actuarán este lunes en el patio del palacio de Ezpeleta dentro del ciclo 'Versionando'

La banda The Mirrorballs - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tardes de los lunes de agosto en el patio del palacio de Ezpeleta llevan el nombre del ciclo 'Versionando'. Este próximo 17 de agosto actuará The Mirrorballs, banda que interpreta versiones de clásicos de diferentes estilos musicales, desde el rock hasta la música electrónica.

El concierto comenzará a las 20 horas y 45 minutos antes se abrirán las puertas del recinto, al que se accede desde la calle San Francisco. La entrada es libre, por orden de llegada hasta completar el aforo.

The Mirrorballs navega entre los estilos funk y disco de los años 70, así como por las más agitadas aguas del soul y el R&B, rozando incluso la borrasca del rock and roll. El público asistente podrá escuchar versiones de temas de grupos y compositores como Tina Turner, Stevie Wonder, CHIC, Aretha Franklin, Jamiroquai o Marvin Gaye.

El ciclo 'Versionando' concluirá el próximo lunes 24 de agosto con la banda Nakama Planet, que interpretará un repertorio de temas populares y conocidos de estilos como el soul, el rock and roll o el R&B, entre otros. El concierto será también a partir de las 20 horas, con entrada libre y control de aforo, ha informado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.