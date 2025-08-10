El tiempo en Navarra para hoy, 10 de agosto de 2025

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra, en la vertiente cantábrica, intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas, y poco nuboso el resto de la jornada. En el resto de la Comunidad, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales que, en el Pirineo, podrían dar lugar a algún chubasco disperso o a alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte, notable en la vertiente cantábrica y en las sierras del noroeste, y con cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas superarán los 36 grados de forma generalizada, salvo en la vertiente cantábrica, y alcanzarán los 40 en la ribera del Ebro. Vientos flojos variables con predominio del norte y noroeste por la mañana.