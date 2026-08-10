El tiempo en Navarra para hoy, 10 de agosto de 2026

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos. No se descarta alguna precipitación débil o chubasco en las primeras horas en la Vertiente Cantábrica y probables chubascos tormentosos con granizo que podrían ir con precipitaciones localmente fuertes por la tarde que tenderán a remitir al final del día, de mayor probabilidad en la mitad oriental.

Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable que tiende a componente este, más intenso por la tarde en la Ribera. Rachas muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.