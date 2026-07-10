El tiempo en Navarra para hoy, 10 de julio de 2026

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso con predominio de nubes altas y de evolución diurna, tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descarta alguna bruma matinal en la vertiente cantábrica y en la Sierra de Urbasa, y algún chubasco ocasionalmente tormentoso durante la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso en el este y sin cambio o en ascenso, en general ligero en el resto; máximas en ascenso en el norte y en descenso en el resto; que alcanzarán los 37 grados en el Centro y en la Ribera y los 34 en zonas bajas del Pirineo. Viento flojo variable tendiendo a moderado de componente norte durante las horas centrales. No se descartan rachas muy fuertes asociadas a tormentas