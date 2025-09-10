El tiempo en Navarra para hoy, 10 de septiembre de 2025

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso aumentando progresivamente a cubierto al final de la mañana. Probables brumas dispersas en zonas altas por la noche. Probables lluvias y chubascos a partir de la tarde, aislados por la noche y menos probables en la Ribera.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en la Ribera; máximas sin cambios en la Ribera y en ligero ascenso en el resto. Viento flojo del oeste y noroeste, con intervalos de viento moderado en la Ribera del Ebro.