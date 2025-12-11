El tiempo en Navarra para hoy, 11 de diciembre de 2025

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso al principio, disminuyendo a poco nuboso a partir de mediodía. Brumas y nieblas matinales en zonas de la Ribera y en zonas altas del oeste, donde serán persistentes.

Temperaturas mínimas en descenso ligero. Temperaturas máximas en descenso ligero en las zonas altas del oeste afectadas por la niebla y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo del sureste con intervalos de moderados, y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas altas del Pirineo al final del día.