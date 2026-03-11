El tiempo en Navarra para hoy, 11 de marzo de 2026

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso. No se descarta alguna bruma matinal y vespertina en zonas altas de la mitad norte. Lluvias débiles y chubascos, a partir de mediodía, en el Pirineo y en la vertiente cantábrica, que podrían extenderse, con menor intensidad, por el centro de la Comunidad.

Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo, en ligero descenso en la Ribera, y sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Viento flojo variable que tiende a componente norte a partir de mediodía.