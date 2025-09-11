El tiempo en Navarra para hoy, 11 de septiembre de 2025

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos por la mañana y a poco nuboso o despejado en la Ribera Baja. Probables brumas y nieblas de madrugada y por la noche en Pirineos. Lluvias débiles de madrugada y al final del día en el noroeste que será menos probables en Pirineos.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte con algún intervalo moderado por la tarde, salvo en la vertiente cantábrica que soplará flojo de componente oeste.