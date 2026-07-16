El tiempo en Navarra para hoy, 16 de julio de 2026

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos en el tercio norte y poco nuboso en el resto, aumentando la nubosidad de evolución en las horas centrales. Brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte al principio y final del día.

Probables lluvias débiles y dispersas en la Navarra Cantábrica por la mañana y chubascos sin descartar que vayan acompañados de tormenta por la tarde en la mitad norte y que no se descartan en el resto.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero, más acusado en el extremo oriental; máximas en descenso. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 36-37 grados en la Ribera. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.