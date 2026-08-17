El tiempo en Navarra para hoy, 17 de agosto de 2026

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y, en el tercio norte, intervalos de nubes bajas al principio y final del día que irán acompañadas de brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas y de alguna precipitación débil y dispersa en la Navarra Cantábrica. Nubosidad de evolución en zonas de montaña durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en descenso ligero. Temperaturas máximas con pocos cambios predominando los aumentos en la Ribera del Ebro. Vientos flojos de norte y noroeste.