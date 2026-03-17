El tiempo en Navarra para hoy, 17 de marzo de 2026

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales que no llegarán al área pirenaica y que pueden ir con brumas y probables bancos de niebla asociados.

Temperaturas mínimas con ascensos locales en Pirineos y sin cambios o en ligero descenso en el resto que será más acusado en la Ribera. Temperaturas máximas en ascenso generalizado que será notable en el tercio norte. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo variable, tendiendo a mediodía a sur y sureste con intervalos de moderado en la Navarra cantábrica.