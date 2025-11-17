El tiempo en Navarra para hoy, 17 de noviembre de 2025

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos principalmente de nubes bajas y que serán más abundantes desde el mediodía y en el tercio norte donde se esperan lluvias débiles y chubascos. Cota de nieve a 1800-2000 metros bajando al final hasta 1000. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en Pirineos. Temperaturas mínimas en descenso.

Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado en el noroeste y en la Ribera Baja. Heladas débiles dispersas en cumbres pirenaicas. Viento flojo variable tendiendo a norte y noroeste por la mañana con intervalos moderados desde el mediodía.