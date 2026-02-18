El tiempo en Navarra para hoy, 18 de febrero de 2026

Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 5:31
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos. Precipitaciones débiles a moderadas por la tarde. La cota de nieve baja al final a 900-1.100 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso en el tercio norte y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable arreciando en horas centrales hasta moderado de componente sur con rachas muy fuertes en el tercio norte y girando por la noche a oeste y noroeste.

