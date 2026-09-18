El tiempo en Navarra para hoy, 18 de septiembre de 2026

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos abriéndose claros en la segunda parte del día. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del noroeste.

Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la Vertiente Cantábrica y en las sierras del noroeste que remitirán a lo largo de la tarde. Temperaturas con pocos cambios significativos. Viento flojo a moderado del norte y del noroeste con cierzo en el Ebro.