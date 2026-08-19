El tiempo en Navarra para hoy, 19 de agosto de 2026

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso en la vertiente cantábrica; en el resto, intervalos de nubes altas, y de evolución por la tarde. Probables lluvias y chubascos por la tarde, más probables en el tercio norte y sin descartarse que puedan ir acompañados de alguna tormenta aislada.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, notable en el noreste y que alcanzarán los 38 grados en la Ribera y los 36 en el centro. Viento flojo variable rolando y arreciando a moderado del norte por la tarde y amainando a flojo variable a últimas horas.