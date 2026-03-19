El tiempo en Navarra para hoy, 19 de marzo de 2026

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso o despejado desde la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio norte, en ligero ascenso en la Ribera y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso, notable en Pirineos. Viento moderado del sureste, amainando a flojo por la noche y acompañado de rachas muy fuertes en la Vertiente Cantábrica y sierra del oeste durante la primera mitad del día.