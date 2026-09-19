El tiempo en Navarra para hoy, 19 de septiembre de 2026

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes bajas y altas en la mitad norte de madrugada y despejado en el resto que pueden ir acompañadas de alguna bruma o niebla en zonas elevadas del norte.
Temperaturas mínimas en ligero descenso generalizado o sin cambios siendo el descenso más acusado en el sur. Máximas en ascenso generalizado que podría ser localmente notable al norte de Centro de Navarra. Viento flojo variable de componente norte.