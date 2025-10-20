El tiempo en Navarra para hoy, 20 de octubre de 2025

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas y algún chubasco aislado, a primeras y últimas horas, tendiendo por la mañana a intervalos nubosos al tiempo que cesan las precipitaciones. Probables brumas y bancos de niebla matinales en las Sierras occidentales que no se descartan en Pirineos.

Temperaturas mínimas en descenso en el noroeste y sin cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso que será mas acusado en el suroeste. Viento flojo de sureste y sur, con intervalos moderados al principio, girando durante la mañana a componente oeste y tendiendo a variable al final de la tarde.