El tiempo en Navarra para hoy, 21 de agosto de 2026

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en el sur. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas. Lluvias débiles en el tercio septentrional que tenderán a dispersarse por la tarde y que podrían ser, de forma ocasional, en forma de chubasco.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado, y máximas en descenso, localmente notable. Viento flojo del norte y noroeste, con intervalos moderados en el sur por la tarde. Cierzo en el valle del Ebro.