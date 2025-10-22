El tiempo en Navarra para hoy, 22 de octubre de 2025

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos al principio cubriéndose rápido de nubes altas y medias. Brumas matinales sin descartar algún banco de niebla disperso en cumbres del Pirineo. No se descartan precipitaciones débiles dispersas en la mitad norte desde la mañana, más probables e intensas en la Vertiente Cantábrica y el Pirineo por la tarde.

Temperaturas en ascenso, menos acusado en las máximas. Viento flojo variable, que en el tercio occidental será de flojo a moderado de suroeste y acompañado en la segunda parte del día de rachas fuertes en sus zonas altas.