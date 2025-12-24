El tiempo en Navarra para hoy, 24 de diciembre de 2025

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos o cubiertos, con predominio de nubes bajas, que darán brumas y nieblas en las montañas del tercio norte durante toda la jornada. No se descarta algún chubasco disperso en la vertiente cantábrica durante la tarde. Cota de nieve descendiendo hasta situarse en 500 metros al final del día.

Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos en Pirineos y en la Vertiente cantábrica. Las mínimas se darán al final del día. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de componente norte, que será moderado en el entorno del Ebro durante la segunda mitad del día.