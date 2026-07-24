El tiempo en Navarra para hoy, 24 de julio de 2026

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución en horas centrales que pueden dar lugar a tormentas aisladas, sobre todo en el área pirenaica.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, salvo en la vertiente cantábrica, donde se mantienen sin cambios.

Se superarán los 36 grados en el Pirineo y los 39 en el centro y en la Ribera del Ebro, pudiéndose rebasar los 40 grados localmente.

Viento flojo variable tendiendo en horas centrales a componente sur con intervalos moderados en la Ribera baja, y arreciando durante la tarde a moderado del norte y noroeste.