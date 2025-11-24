El tiempo en Navarra para hoy, 24 de noviembre de 2025

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose algunos claros en la mitad sur al final del día. Probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte. Precipitaciones débiles y moderadas que, en la vertiente cantábrica podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales y ser localmente fuertes y persistentes. Las precipitaciones remitirán en la mitad sur al final de la tarde. Cota de nieve en descenso de 2000 a 1400 metros al final.

Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en la Ribera del Ebro. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los descensos. Las temperaturas mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Vientos flojos y moderados de componente sur de madrugada que girarán a norte y noroeste a lo largo de la mañana.