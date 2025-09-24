El tiempo en Navarra para hoy, 24 de septiembre de 2025

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y vespertinas en Pirineos y en las sierras occidentales que pueden ir con brumas y bancos de niebla asociados. No se descartan lluvias débiles dispersas por la mañana en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, que será más acusado en el tercio norte; máximas sin cambios o en ascenso ligero. Viento flojo componente norte con intervalos moderados durante las horas centrales.