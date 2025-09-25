El tiempo en Navarra para hoy, 25 de septiembre de 2025

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos poco nubosos o despejados en la ribera del Ebro y con intervalos nubosos en el resto. Probables brumas o bancos de niebla matinales y vespertinas en Pirineos y en las sierras occidentales. Probables precipitaciones débiles en el tercio norte, que remitirán por la tarde.

En la ribera del Ebro, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso; en el resto, sin cambios relevantes. Viento flojo de componente norte, con intervalos de moderado en la ribera del Ebro durante las horas centrales.