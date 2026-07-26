El tiempo en Navarra para hoy, 26 de julio de 2026

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso en la mitad sur y nuboso en el norte, con predominio de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla en zonas altas del Pirineo y zonas aledañas. Lluvias débiles y chubascos aislados en el extremo norte, más persistentes en la Vertiente Cantábrica, que remitirán por la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante noroeste, sin cambios en la Ribera del Ebro y en descenso ligero en el resto. Viento flojo del noroeste, con rachas fuertes en el tercio sureste durante las horas centrales.