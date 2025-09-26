El tiempo en Navarra para hoy, 26 de septiembre

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos poco nubosos o despejados. Brumas y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, que se repetirán al final del día en zonas de la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad noroeste y en ascenso ligero en el resto. Posibles heladas débiles en zonas del Pirineo. Viento flojo variable, con predominio del noroeste en las horas centrales.