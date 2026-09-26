El tiempo en Navarra para hoy, 26 de septiembre de 2026

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el norte y centro, que irán despejándose en las horas centrales, aunque con algunas nubes altas al final. Probables brumas y nieblas matinales en el Pirineo y en las Sierras occidentales.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en general ligero. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur y sin cambios o con aumentos locales en el resto. Viento flojo de componente norte, tendiendo a variable a mediodía y al final a sureste.