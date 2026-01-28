El tiempo en Navarra para hoy, 28 de enero de 2026

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso al principio tendiendo a nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y chubascos dispersos durante las horas centrales tendiendo a remitir al final del día. Cota de nieve subiendo gradualmente desde 500-600 metros hasta 1.000-1.200 metros.

Temperaturas en descenso, notable en las máximas salvo en el tercio norte. Heladas débiles en la mitad septentrional y moderadas en zonas altas del Pirineo oriental. Viento flojo del oeste que gira por la mañana a sureste, tendiendo a variable al final del día.