El tiempo en Navarra para hoy, 31 de agosto de 2026

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en el noroeste de Navarra y en Pirineos cielo nuboso o intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles dispersas en la vertiente cantábrica, además de brumas y nieblas matinales y nocturnas. En el resto, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas.
Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso que será notable en la Vertiente Cantábrica y área pirenaica. Vientos flojos a moderados del norte, con posibles rachas fuertes por la tarde en el Centro y la Ribera.