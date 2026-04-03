El tiempo en Navarra para hoy, 3 de abril de 2026

PAMPLONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía y a poco nuboso por la tarde. Brumas y nieblas vespertinas en el tercio norte. Lluvias débiles también en el tercio norte y zonas aledañas, remitiendo por la tarde. Cota de nieve sobre 1.200-1.500 metros.

Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso. Viento flojo del noroeste y norte, de mayor intensidad durante las horas centrales en la Ribera.