El tiempo en Navarra para hoy, 3 de agosto de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 5:32
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PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso en el Centro y la Ribera por la tarde. Brumas y probables nieblas al final del día en el tercio norte.

Probabilidad de lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta a primeras horas en la Vertiente Cantábrica y por la tarde en el resto de la mitad norte, principalmente en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la mitad sur y sin cambios en el resto, y máximas en descenso generalizado. Viento flojo variable con predominio del norte durante las horas centrales, cuando se darán intervalos de mayor intensidad en la Ribera del Ebro.

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