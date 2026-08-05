El tiempo en Navarra para hoy, 5 de agosto de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 5:32
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PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos con nubosidad baja en el tercio norte y poco nubosos o despejados en la mitad sur. Brumas y bancos de niebla en zonas altas del tercio oeste y norte, especialmente a partir de la tarde.

Nubosidad de evolución en horas centrales que podría dar lugar a algún chubasco disperso y alguna tormenta ocasional en el Pirineo al final del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, con cierzo en el valle del Ebro.

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