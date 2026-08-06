El tiempo en Navarra para hoy, 6 de agosto de 2026

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en el resto, pasando a intervalos nubosos por la tarde en toda la comunidad. Brumas y bancos de niebla matinales en el Pirineo y sierras del oeste, serán persistentes en cotas altas del Pirineo.

Probabilidad de lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos de madrugada en el Pirineo, sin descartarlos en el resto de la mitad norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero. Viento de componente norte, con cierzo en el Ebro.