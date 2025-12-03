El tiempo en Navarra para hoy, 3 de diciembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 5:32

PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos con intervalos nubosos o nubosos y abundantes claros en la Ribera del Ebro, aumentando a cubierto al final. Probables brumas y nieblas matinales en el centro y sur de la Comunidad, y vespertinas dispersas en el Pirineo. Precipitaciones débiles en el tercio norte, más frecuentes durante las horas centrales. Cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros en el Pirineo.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso de forma local, y máximas en aumento salvo en el tercio norte donde no se esperan cambios. Heladas débiles salvo en el cuadrante noroccidental. Predominio del viento flojo de noroeste.

