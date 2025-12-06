El tiempo en Navarra para hoy, 6 de diciembre de 2025

PAMPLONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso con algún intervalo nuboso por la tarde, sin descartarse brumas o nieblas matinales en el Ebro y en Pirineos, más probables en cumbres. No se descartan lluvias débiles dispersas que serán más intensas en el tercio norte y menos probables cuanto más al sur.

Temperaturas en ascenso generalizado, que será ligero las mínimas en la Ribera de Ebro y que podrá ser localmente notable en las máximas. Vientos flojos variables con algunas rachas fuertes a primeras horas en zonas del Pirineo y vertiente cantábrica.