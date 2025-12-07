El tiempo en Navarra para hoy, 7 de diciembre de 2025

PAMPLONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubes altas abriéndose claros durante la tarde para quedar poco nuboso. No se descarta alguna bruma o niebla matinal dispersa en el Pirineo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas de la Ribera del Ebro. En la Navarra cantábrica y en las zonas de montaña del tercio norte, vientos flojos y moderados de componente sur. En el resto, vientos flojos variables.