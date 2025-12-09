El tiempo en Navarra para hoy, 9 de diciembre

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos de nubes altas aumentando a cielos nubosos y cubiertos por la tarde. Probabilidad de alguna bruma o niebla dispersa en el Ebro por la mañana. Posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas en el extremo occidental de la Comunidad al final de la tarde.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos de las mínimas en el Pirineo y en la Ribera del Ebro. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos. Vientos moderados del sur y sureste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Navarra cantábrica y en zonas altas del tercio norte que remitirán al final de la tarde.