El tiempo en Navarra para hoy, 1 de febrero de 2026

PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Precipitaciones débiles por la mañana, menos probables en la ribera del Ebro, que remitirán por la tarde. Cota de nieve en aumento de 1400 a 2000 metros en el Pirineo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en la ribera del Ebro y los aumentos en el resto, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos flojos variables por predominio de la componente sur y con intervalos moderados en la vertiente cantábrica.