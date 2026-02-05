El tiempo en Navarra para hoy, 5 de febrero de 2026

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso al principio, que tenderá a intervalos nubosos desde mediodía. Brumas matinales en el entorno de Aralar por la presencia de nubes bajas. Precipitaciones débiles o moderadas, que remitirán por la tarde.

Temperaturas en ascenso generalizado, que podrá ser notable de las máximas en la Ribera del Ebro. Viento moderado de componente sur, con probables rachas muy fuertes en el tercio norte, que amainará al final del día.