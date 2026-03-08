El tiempo en Navarra para hoy, 8 de marzo de 2026

PAMPLONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso tendiendo a cubierto por la mañana y con claros que se abren por el oeste al final. Brumas y probables nieblas matinales dispersas en el tercio septentrional. Lluvia débil menos probable en el sur que tiende a remitir por la tarde desde el oeste, acompañada de chubascos en la mitad septentrional que serán más intensos en el Pirineo al principio.

Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero descenso o sin cambios salvo en cotas altas de la Vertiente Cantábrica donde se espera un ligero ascenso. Las mínimas se podrían alcanzar al final del día. Heladas débiles en el Pirineo oriental. Viento flojo de oeste y suroeste.