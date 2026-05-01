El tiempo en Navarra para hoy, 1 de mayo de 2026

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto con apertura de claros en horas centrales. Probables chubascos en la primera mitad del día, sin descartarse el resto de la jornada y que puedan ir acompañados de tormentas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la Ribera y sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Viento flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado del sureste al final de la madrugada.