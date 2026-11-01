El tiempo en Navarra para hoy, 1 de noviembre de 2026

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso en la primera mitad del día salvo intervalos de nubes bajas en el noroeste de Navarra. Por la tarde intervalos de nubes altas y bajas que despejarán al final de la tarde salvo en la vertiente cantábrica y el norte de Centro de Navarra donde habrá intervalos de nubes bajas hasta el final del día.

Brumas y nieblas matinales y vespertinas que podrán ser densas en el pirineo navarro y en el sur de la vertiente cantábrica de madrugada. No se descarta alguna llovizna en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ligero ascenso en el extremo occidental de Centro de Navarra y Ribera del Ebro y ligero descenso en Cantabria del Ebro. Temperaturas máximas en descenso salvo en el extremo sur donde no habrá cambios. Viento flojo variable de madrugada que pasará a moderado de componente oeste en la Ribera del Ebro con intervalos fuertes por la tarde en el extremos sureste; en la mitad oriental de Centro de Navarra será de componente norte moderado.