El tiempo en Navarra para hoy, sábado 11 de octubre de 2025

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada en el cuadrante noroccidental acompañados de brumas y algún banco de niebla disperso asociado, y nubosidad de evolución más abundante en la Ribera y el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la Ribera y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en la mitad septentrional, localmente notable en sus partes central y occidental, que será menos acusado en el resto de la Comunidad. Viento flojo variable, algo más intenso durante las horas centrales.