El tiempo en Navarra para hoy, 1 de septiembre de 2025

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso, con intervalos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en la mitad noroeste, y nubosidad baja acompañada de probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas de la mitad norte. Lluvias débiles y chubascos dispersos en el tercio noroeste, más probables durante el mediodía.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado. Temperaturas máximas en descenso, que será notable en zonas del extremo este. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste.