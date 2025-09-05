El tiempo en Navarra para hoy, 5 de septiembre de 2025

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra, de madrugada, intervalos de nubes bajas en el tercio este, pasando a poco nuboso durante la mañana, poco nuboso en el resto. Probables nieblas matinales dispersas en zonas altas del tercio noroeste.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado. Temperaturas máximas en ascenso, salvo en la Ribera del Ebro, donde permanecerán con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, girando a mediodía a sureste flojo a moderado, con rachas puntualmente fuertes en el Pirineo y en el extremo noroeste al final del día.