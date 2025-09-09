El tiempo en Navarra para hoy, 9 de septiembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 5:31

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo nuboso en los tercios norte y oeste y poco nuboso en el resto donde aumentará por la tarde a intervalos nubosos. Probables brumas o nieblas dispersas de madrugada en Pirineos y en las sierras occidentales que se repiten al final del día en el noroeste. Probables lluvias débiles y chubascos durante la primera mitad del día en el noroeste y en Pirineos.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente norte, con intervalos moderados.

Contador