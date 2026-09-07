El tiempo en Navarra para hoy, 7 de septiembre de 2026

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noroeste acompañadas de probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en sus zonas elevadas, donde por la tarde no se descarta alguna lluvia débil. Probable calima ligera.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en el noroeste, salvo en el extremo este donde no se esperan cambios. LAs máximas serán significativamente altas en el Pirineo. Viento flojo del norte y noroeste con intervalos moderados por la tarde en la Ribera del Ebro.