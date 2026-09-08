El tiempo en Navarra para hoy, 8 de septiembre de 2026

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noroeste, que aumenta por la tarde a nuboso o cubierto de nubes medias y altas a la llegada del frente. No se descarta alguna lluvia débil dispersa en el norte al final del día sin descartar algún chubasco tormentoso.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero descenso en el este y en ligero ascenso en la vertiente cantábrica. Viento flojo del norte y noroeste, que arrecia por la tarde en la Ribera cuando se establece el Cierzo.